Alle radici del sacro visite guidate tra le vie di San Severo

SAN SEVERO - Sulla scia della festa patronale della Madonna del Soccorso, il progetto SacTratturArt propone una visita guidata, gratuita, in programma sabato 26 maggio, dalle 18 alle 20, nel centro storico di San Severo. «Storie di culti e devozioni tra le vie del borgo» è il titolo e il tema della visita, che è a partecipazione gratuita ma che prevede un numero massimo di partecipanti, per cui è necessario prenotarsi, sin da oggi.

L'itinerario si snoderà tra le vie cittadine alla scoperta del santuario della Madonna del Soccorso (già Sant’Agostino), della chiesa di Santa Maria del Carmine e della Santissima Trinità o dei Celestini, e dei simulacri lignei di elevatissimo valore artistico (Madonna del Soccorso, Madonna del Carmine, e della Madonna del Rosario), che sono conservati al loro interno. Le effigi, dense di sacralità, testimoniano il forte legame della cittadinanza alla devozione mariana in tutte le sue sfaccettature: la sacralità dell’immagine si combina alle tradizioni processionali e agli elementi profani delle tipiche «batterie alla sanseverese». Il percorso mira a valorizzare e far conoscere non solo il patrimonio storico-artistico locale, ma anche gli elementi cultuali di intenso valore folcloristico che caratterizzano la tradizione religiosa della città.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 iscritti.

Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 da oggi a venerdì 25 maggio, dalle 16 alle 20.

L’appuntamento con gli iscritti è alle ore 18 in piazza Municipio a San Severo.