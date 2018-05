Un cittadino gambiese di 22 anni, Omar Njie, è stato arrestato dalla Polizia a Foggia per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In via Monte Sabotino, il giovane ha pedinato la vittima, una donna che una volta aperto il cancello di casa è stata aggredita alle spalle dall'extracomunitario che la ha portato via il telefonino strattonandola. La donna (che era intenta a parlare con gli auricolari con una amica), in passato già oggetto di aggressione, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Una volante, intervenuta subito dopo l'aggressione, ha notato un giovane che corrispondeva alle descrizioni fornite dalla vittima: l'extracomunitario, alla vista degli agenti, iniziava a fuggire e veniva bloccato nel sottopassaggio di via Fortore. Ha opposto resistenza e si è steso anche per terra rifiutandosi di entrare nella Volante. Il Njie era senza documenti, quindi veniva accompagnato presso il carcere di Foggia.