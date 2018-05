Arriva anche a Foggia la banda ultralarga

FOGGIA - La rete in fibra ottica di ultima generazione arriva a Foggia con l’accordo tra il Comune e Open Fiber. La società investirà circa 16 milioni di euro per portare la rete a banda ultra larga, che consente una velocità di un gigabit al secondo, in 45mila case e aziende.

«La velocità della rete può portare allo sviluppo del territorio perché ci sono aziende che per investire nella nostra città chiedono espressamente di avere infrastrutture adeguate, tra cui una rete internet veloce ed efficace», ha dichiarato il sindaco di Foggia, Franco Landella, annunciando l’accordo.

«A Foggia, grazie alla sensibilità e alla collaborazione dell’amministrazione comunale, copriremo in 18 mesi buona parte del territorio cittadino rispettando i tempi annunciati al momento della firma dell’accordo, riducendo inoltre al minimo i disagi per la cittadinanza», ha affermato il responsabile Network and Operations Area Sud di Open Fiber, Salvatore Nigrelli.

L’infrastruttura completa sarà composta da circa 123 chilometri di rete interrata e 92 chilometri di rete aerea, per un totale di 27 mila chilometri di cavi in fibra ottica. Grazie alla modalità interamente in fibra FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) consentirà una qualità di connessione non raggiungibile con le tecnologie attualmente in uso. Dove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare l’impatto degli scavi sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità.

Grazie alla fibra ottica case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione potranno velocizzare il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.