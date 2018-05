Quasi due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Foggia, con due provvedimenti «ante causam», a un’impresa di Manfredonia e al suo legale rappresentante, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi sui finanziamenti nazionali e comunitari. L'indagine - che riguarda la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti, mai eseguito - è coordinata dalla Procura della Corte dei conti di Bari.

L’impresa, dopo aver ottenuto i finanziamenti del Contratto d’area di Manfredonia, 3/o protocollo aggiuntivo, ha omesso di comunicare informazioni circa la modifica al programma d’investimento, dirottando illegittimamente le somme per la realizzazione di un impianto di confezionamento di generi non alimentari.