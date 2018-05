Partono anche in Capitanata le «stabilizzazioni» di personale negli ospedali, sono in tutto 144 fra Asl (102) e Ospedali riuniti (42) e riguardano medici e infermieri. Gli elenchi sono stati pubblicati dalle aziende sanitarie, ma ieri mattina non comparivano sui siti di Asl e Azienda ospedaliera come assicurato dalla Regione. Decine di telefonate al nostro giornale, in realtà un elenco c’è (quello dell’Asl) ma per arrivarci bisogna rintracciare la delibera pubblicata il 2 maggio nell’albo pretorio dell’Azienda. Le assunzioni a tempo indeterminato dovrebbero scattare entro fine anno.