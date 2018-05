Droga, armi ed estorsioni: 13 arresti sul Gargano

VICO DEL GARGANO (FOGGIA) - Un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, estorsioni e ricettazione che operava prevalentemente sul Gargano (Vico del Gargano, Ischitella, San Severo, Rodi Garganico, Foggia e Vieste) è stata disarticolata dai carabinieri che hanno arrestato 13 persone (7 in carcere e 6 ai domiciliari) e notificato un obbligo di dimora. Le accuse sono, in concorso e a vario titolo, di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi anche da guerra, estorsione, danneggiamento aggravato e ricettazione. Gli arresti sono stati eseguiti in base ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della procura.

Le indagini erano partite nell’ottobre del 2016 in seguito di una perquisizione fatta dai militari di Vico del Gargano in casa di un pregiudicato, durante la quale fu trovato un taccuino con un elenco di nomi, soprannomi e cifre riferiti ad acquisti e cessioni di stupefacenti. Gli investigatori hanno poi accertato che il controllo dello spaccio nei comuni del nord del Gargano era stato assunto da Donato Elia Monaco.

Secondo l’accusa, per imporre il suo predominio, Monaco faceva ricorso a minacce ed intimidazioni, specie nei confronti di chi era in ritardo nei pagamenti della droga. Il gruppo disponeva anche di armi utilizzate per minacciare debitori e concorrenti. L'approvvigionamento di droga avveniva a Foggia o da fornitori albanesi. Nel corso delle indagini sono state sequestrate due pistole e una mitraglietta, ingenti quantitativi di stupefacenti per un valore di circa 150.000 euro, accertati circa 1500 episodi di spaccio e di approvvigionamento, per un giro di affari complessivo di circa 300.000 euro in pochi mesi.