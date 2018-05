Ospedale e Asl possono assumere 280 operatori

di Massimo Levantaci

FOGGIA - Posti a concorso agli Ospedali riuniti e all’Asl dopo quasi vent’anni di turnover bloccati, forse questa è la volta buona. Dopo la falsa partenza di gennaio, il prossimo 8 maggio sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando pubblico per l’assunzione di 280 “Oss” (operatori socio-sanitari) nelle due aziende sanitarie e da quel momento vedremo probabilmente scattare una sorta di “riffa” per raggiungere l’agognato posto di lavoro a tempo indeterminato. Lo si era visto già tre mesi fa quando il cosiddetto «concorsone» stava per essere pubblicato: centinaia di telefonate in pochi giorni, intasate le linee della direzione generale.

Dall’altro capo disoccupati, mamme e mogli desiderose di conoscere le modalità di partecipazione al concorso per sè e i propri congiunti. Ma si farà tutto online, dal sito internet degli Ospedali Riuniti, sul quale sarà possibile compilare il “form” accessibile subito dopo il via libera della pubblicazione. Termine per presentare le domande fino al 7 giugno. Tempi comunque strettissimi da rispettare: una volta chiusa la griglia del numero di partecipanti, ci vorranno altri venti giorni per le graduatorie dei titoli e dettagliare il numero definitivo di domande per indire le prove e individuare le sedi dove si svolgeranno.

Si prevedono non meno di 6 mila domande. Le prove d’esame si faranno inevitabilmente in più turni e in più giorni, agli Ospedali riuniti vorrebbero dare corso alla selezione , afferma il direttore amministrativo Michele Ametta per velocizzare al massimo le procedure d’ingresso. Ma tutto dipenderà dal tempo che si riuscirà a ottimizzare fra la chiusura dei termini di partecipazione dei candidati e l’espletamento del concorso. La novità, peraltro annunciata di questo «concorsone» è la partecipazione collaterale dell’Asl che materialmente non bandirà alcun concorso, ma potrà assumere circa il 50% dei candidati che avranno superato le prove d’esame. E comunque bisogna sempre tener presente che il cinquanta per cento dei posti è riservata agli interni, dunque su 280 posti a concorso solo la metà saranno accessibili a personale in arrivo dall’esterno.