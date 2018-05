FOGGIA - Un Foggia un pò sprecone, batte 2-1 lo Spezia, sua diretta concorrente, e consolida il nono posto con 54 punti. I padroni di casa al 28' vanno in gol con Floriano che raccoglie un cross basso dalla destra di Agazzi. Complice anche il caldo, le squadre non riescono a sviluppare manovre in velocità e si contano molti errori.

Alla ripresa lo Spezia sembra più intraprendente, ma sono i Satanelli a rendersi pericolosi al 51', ancora con Floriano e al 53' con una discesa veloce di Deli che offre un assist perfetto a Calabresi, il cui tiro è parato da Manfredini. All’81' un tiro di Nicastro viene deviato sulla traversa dal portiere e un minuto dopo Tonucci si inventa un eurogol che fa impazzire i tifosi foggiani. Ricevuta la palla da Gerbo, il centrale foggiano insacca con una bellissima sforbiciata che manda il pallone alla sinistra del portiere.

Tre minuti dopo, all’85' lo Spezia accorcia le distanza con Marilungo e rimette tutto in discussione. I liguri intravedono la possibilità di un clamoroso pareggio e premono e all’87' Noppert salva il risultato con una parata su colpo di testa di Marilungo. All’89' Beretta, dopo aver saltato anche il portiere tira a colpo sicuro in porta, ma un difensore salva sulla linea un gol già fatto e ancora Beretta al 94' manda la palla sul palo. Si chiude così sul 2 a 1 una gara divenuta piacevole solo nel secondo tempo