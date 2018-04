Trattativa tra pusher e cliente«Il rischio mio lo vuoi mettere?»

ORTA NOVA - «E la nafta che ho speso? e il rischio lo vuoi mettere? Io non devo prendere niente? Così non mi conviene, se non devo prendere niente e ci devo rimettere il rischio, mi sto a casa». Così parlava Luigi Costantino, senza sapere d’essere intercettato dalla Guardia di Finanza, trattando con l’acquirente sui 10/20 euro in più o in meno per una consegna di una «panetta» di hashish. Si guarda infatti anche ai pochi spiccioli nel mondo dello spaccio, dove gli sconti sono una rarità e dove le trattative tra pusher e clienti, fornitori e acquirenti si «giocano» anche su pochi euro.

Come racconta una delle numerose intercettazioni - sia telefoniche sia ambientali - dell’indagine «Delirium», coordinata dalla Procura di Foggia, condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economica-finanziaria di Foggia e sfociata nel blitz di venerdì scorso con l’arresto di 9 persone su ordinanze cautelari del gip (6 in carcere, 3 ai domiciliari) nei confronti di 5 ortesi, 3 cerignolani e 1 leccese. Tre dei 9 indagati sono accusati di un tentativo di furto-assalto ad un bancomat; ma soprattutto l’inchiesta riguarda il mondo dello spaccio con 7 giovani accusati di 12 episodi di detenzione ai fini di spaccio di droga nel carcere di Foggia, a Orta Nova e Cerignola.

Il principale indagato dell’operazione delle Fiamme è Luigi Costantino, 22 anni, di Cerignola, accusato di 12 dei 13 capi d’imputazione complessivamente contestati a vario titolo dal pm ai 9 indagati (risponde anche di concorso nel tentato furto), e ora rinchiuso nel carcere di Foggia.

Nel momento in cui i finanzieri scoprirono - stando chiaramente alla ricostruzione accusatoria, tutta da verificare - che sarebbe Costantino a servirsi nel settembre scorso di un poliziotto penitenziario per introdurre 500 grammi di droga nel carcere di Foggia destinati ad un detenuto per omicidio che voleva smerciarli nelle celle (progetto sventato), scattarono le intercettazioni telefoniche e ambientali che dimostrerebbero il coinvolgimento del giovane ortese in vari episodi di spaccio anche nelle due cittadine del basso Tavoliere.

Il pomeriggio del 2 novembre 2017 i finanzieri registrarono questa conversazione avvenuta a Cerignola in auto tra Costantino che doveva ritirare una «panetta» di hashish e un presunto acquirente.

Costantino: Adesso porto la panetta a questo, mi darà 250 euro. L’ho pagata 160.

Interlocutore: E quanto prendi?

Costantino : Ho preso 90 euro.

Poco dopo l’indagato e mostra qualcosa all’interlocutore.

Interlocutore: Che è questo?

Costantino: La panetta.

Interlocutore Quant’è?

Costantino: Oh, adesso la sono andata a prendere, 100 grammi fra’.

Interlocutore : Mi senti, io 150, voglio una panetta e mezza.

Costantino: E adesso ti porto un’altra metà.

Interlocutore: Me la porti? È buono?

Costantino: Buono, fammi andare a lavare e te la porto, dammi il tempo di lavarmi, un quarto d’ora veloce.

Interlocutore : Va bene (e comincia a contare i soldi sino ad arrivare a 180 euro, come annotano i finanzieri).

Costantino: Che sono?

Interlocutore: Sono 180.

Costantino: Mancano 20 euro.

Interlocutore: No, non mancano 20 euro.

Costantino: Mancano 20 euro a questa panetta.

Interlocutore: No, sono 180, adesso prendo una panetta e mezza.

Costantino: Ma che 180, e che ci devo rimettere la nafta. Non mi conviene fra’, io cento...

Interlocutore: Oh, sto prendendo una panetta e mezzo.

Costantino: Ti ho capito, ma tanto la pago io la nafta, io prendo solo i soldi che devo dare a quello, e la nafta la perdo. E che faccio il fesso... E il rischio?

Interlocutore: Ma mica la nafta vale per ogni mezza panetta?

Costantino : Ti ho capito, ma io adesso per questa panetta devo prendere quanto l’ho pagata? E il rischio? E che faccio il fesso, vale la pena adesso? Io ho perso una mezz’ora, potevo farmi i c... miei e non devo prendere una lira, non mi conviene. Non è che sono andato a prendere le caramelle, sono andate a prendere una panetta a Cerignola con il casino che ci sta.

Interlocutore: Dai, 190?

Costantino: Fai 200.

Interlocutore: Non ti posso fare 200. Adesso perdiamo tutti questi soldi? Per 10 euro adesso vogliamo stare a fare casino?

Costantino: Si ma fallo adesso, la prossima volta lo sai, 200. Se no, non mi chiamare. Non prendo una lira. Lo sai che significa 10 euro di nafta, e 180 e sono 190; e il rischio? Non voglio prendere niente? Basta, non mi conviene. Se non devo prendere niente e ci devo rimettere il rischio, mi sto a casa.

Interlocutore : Una panetta e mezza a 280 me la fai? Oh, io mi prendo una panetta e mezza Luigi: 280 euro contanti, già hai preso qualcosa, già hai preso un respiro stasera.

Costantino: 280 a posto. E quella 30 che mi dovevi dare?

Interlocutore: No, quella 30 che ti dovevo dare è una cosa a parte. Adesso ti do 280 e la facciamo finita, poi mi devi portare l’altra mezza panetta.

Costantino : A posto, a posto.

Interlocutore: Ma è sempre lo stesso fumo Luigi? (fumo in gergo vuol dire hashish, ndr).

Costantino : Sempre questo, è il «G» (con riferimento ad una particolare qualità di hashish, annotano i finanzieri nella trascrizione dell’intercettazione).

Orta Nova Una delle intercettazioni contro il principale indagato del blitz antidroga «Delirium» della Guardia di Finanza sfociato in nove arresti