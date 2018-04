Bomba carta esplode nella notte a Foggia

FOGGIA - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte poco dopo l’una, da persone non ancora identificate, nei pressi della saracinesca della scuola di ballo 'Bailando latinò, in via Goffredo Mameli, a Foggia, nella zona dello stadio Zaccheria.

L’esplosione, che ha danneggiato la saracinesca e due auto parcheggiate vicino alla scuola di ballo, è stata fortissima e il boato è stato udito in diversi quartieri della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, a cui sono affidate le indagini.