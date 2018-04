A Foggia danza la Puglia due giorni con 400 ballerini

Il piazzale di via Manfredi si trasforma oggi e domani in una grande scuola di danza all’aperto. Mercati di Città - La Prima infatti porta Foggia alla ribalta regionale e nazionale della danza con «Danza in Puglia», l’evento in programma oggi e domani nel piazzale di via Manfredi. Una giuria internazionale di coreografi e professionisti del mondo dello spettacolo avrà il compito di valutare le esecuzioni di danza classica, moderna e contemporanea e Hip Pop eseguite dalle scuole di danza del territorio. I più bravi si aggiudicheranno borse di studio.

Madrina Rossella Brescia, che presiederà la competizione.

Di pregio anche la direzione artistica di “Danza in Puglia”, che si svolgerà per entrambe le giornate dalle 9.30 alle 21: Roberto Procaccini, che ha vinto il primo posto in diversi concorsi nazionali ed internazionali di Hip Pop; Michele Sarcina, affermato maestro di ballo, protagonista di diversi spettacoli e musical; Vincenzo Granieri, che nel suo variegato curriculum annovera anche il ruolo di Insegnante e coreografo di danze urbane. Special guest della due giorni di danza nomi altisonanti nel panorama artistico internazionale, come Fritz, Silvia Marti, Margarita Trayanova e Roberta Fontana, che aggiungeranno esperienza e competenza all’intero evento. Previsto notevole affluenza di pubblico: in occasione di “Danza in Puglia” arriveranno a Foggia famiglie da tutto il sud Italia, e data l’importanza della manifestazione. Il capoluogo dauno si prepara così a diventare capitale della danza. Presenteranno la manifestazione Santino Caravella e Floriana Rignanes.