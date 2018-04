Nove arresti per spaccio di droga in provincia di Foggia

FOGGIA - Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, è stata eseguita dai militari della Guardia di Finanza nei confronti di 9 persone accusate dei reati di spaccio aggravato di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, marijuana e cocaina, e di furto aggravato. L’operazione, denominata «Delirium», riguarda un consolidato traffico di sostanze stupefacenti tra Orta Nova e Cerignola, nel Foggiano.

Le indagini, avviate a seguito dell’arresto, il 23 settembre del 2017, di un agente di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Foggia, per l’accertata introduzione in carcere, ai fini dello spaccio tra i detenuti, di 500 grammi di hashish e 9 grammi di cocaina, consentirono di individuare sia il «fornitore» dell’agente sia il destinatario dello stupefacente: un pregiudicato di origini leccesi recluso all’epoca dei fatti nella Casa circondariale di Foggia, per scontare una condanna per omicidio volontario. Accertata, inoltre, una diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, di ogni tipo, nelle due cittadine in provincia di Foggia.

Inoltre, tra il novembre 2017 ed il gennaio 2018, le Fiamme Gialle hanno ricostruito numerosi episodi illeciti riguardanti la cessione, l’acquisto e la detenzione, ai fini di spaccio, di complessivi 11,6 chili di hashish e di 200 grammi di marijuana. Sequestrati il 23 gennaio scorso oltre 4 chili e 700 grammi di hashish e 40 di marijuana. Le indagini hanno poi permesso di svelare il progetto, da parte di tre degli indagati, di assalto ad un bancomat di un istituto di credito della zona, grazie ad una pala meccanica e all’esplosivo. Al termine delle indagini il gip ha disposto la detenzione in carcere per 6 persone e le altre tre ai domiciliari.