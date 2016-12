Farmacie di servizio

BARI E PROVINCIA

BARI SERVIZIO POMERIDIANO 13 - 16.30

MANCINI, corso B. Croce, 85

DE MARCO, via Salapia, 2

ANTUOFERMO, via Sagarriga Visconti, 102

DELLA BASILICA, via Pal. di Città, 45





BARI SERVIZIO NOTTURNO ORE 20.30 - 8.30

S. NICOLA, C.so Cavour, 53

RAGONE, viale Japigia, 38/G (Japigia)

DE CRISTO, viale Kennedy, 75/D (Poggiofranco)

Con farmacista reperibile «a chiamata»

FRANCIA, via Veneto,2/A (Q.re S. Paolo)

PESOLA, piazza Umberto, 22 (Carbonara)



MONOPOLI REPERIBILI DI NOTTE

LOSITO, via Vittorio Veneto, 116



CONVERSANO REPERIBILI DI NOTTE

CARVUTTO, via Vavalle, 8



MOLA DI BARI REPERIBILI DI NOTTE

DI ZONNO, via Spaventa, 66



POLIGNANO A MARE REPERIBILI DI NOTTE

SOLIMINI, via Martiri di Dogali, 80



BITONTO REPERIBILI DI NOTTE

DEL SOLE GIACINTO, via Traetta, 158



ALTAMURA REPERIBILI DI NOTTE

CASIELLO, via O Serena, 20



GIOIA DEL COLLE REPERIBILI DI NOTTE

DELL'ORCO, via Flora, 56



GRAVINA IN PUGLIA REPERIBILI DI NOTTE

SELVAGGIUOLO, corso A. Moro, 72



GIOVINAZZO REPERIBILI DI NOTTE

COMUNALE, via Ten. De Venuto, 71



MOLFETTA REPERIBILI DI NOTTE

dalle 20 alle 22

PESCA, via san Francesco d’Assisi

Dopo le 22, via G. Marconi, 1 - 336/82.30.40



RUVO DI PUGLIA REPERIBILI DI NOTTE

TOTA, corso Jatta, 34



TERLIZZI REPERIBILI DI NOTTE

GIANNELLI, via don Tonino Bello, 17





BAT



ANDRIA APERTE DI NOTTE

DEL MONACO, piazza La Corte, 15



BRINDISI E PROVINCIA



BRINDISI APERTE DI NOTTE

COMMENDA, viale Commenda, 57

RUBINO, via Roma, 110



FASANO REPERIBILI DI NOTTE

POMES, Piazzale europa, 4



FRANCAVILLA FONTANA REPERIBILI DI NOTTE

CROCE BIANCA, C.so Garibaldi, 42



MESAGNE REPERIBILI DI NOTTE

NOCERA, via Basilicata, 20



OSTUNI REPERIBILI DI NOTTE

CALAMO, Via degli Emigranti, 5





FOGGIA E PROVINCIA



FOGGIA APERTE DI NOTTE

CASTIGLIONE, viale Ofanto, 94

MICHELANGELO, viale Michelangelo, 13



CERIGNOLA REPERIBILI DI NOTTE

NAZIONALE, via Bovio, 5



LUCERA REPERIBILI DI NOTTE

S. MARIA DELLE GRAZIE, viale Raffaello



MANFREDONIA REPERIBILI DI NOTTE

DEL ROSARIO, viale Beccarini, 22



SAN GIOVANNI ROTONDO REPERIBILI DI NOTTE

GRAVINA, via S. Onofrio, 4



SAN SEVERO REPERIBILI DI NOTTE

CARAFA, corso Garibaldi, 49/a



TORREMAGGIORE REPERIBILI DI NOTTE

DE NITTIS, corso Matteotti, 80



VIESTE REPERIBILI DI NOTTE

SAN GIUSEPPE, corso Fazzini, 23