Crollo ponte: sabato bandiere a mezz'asta alla Commissione Ue

BRUXELLES - Sabato, in occasione della giornata di lutto nazionale in Italia per la tragedia del ponte Morandi, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha disposto che le bandiere europee e quella italiana siano issate a mezz'asta davanti ai palazzi della Commissione europea, in segno di solidarietà con le autorità e il popolo italiano. Lo annuncia un portavoce dell'esecutivo comunitario, Christian Spahr.