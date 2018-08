Sud: Lezzi, puntiamo all'utilizzo efficace dei fondi europei

ROMA - "I dati della Svimez si riferiscono alla politica economica precedente" adesso invece si sta "agendo in maniera operativa per un utilizzo efficace, di qualità, dei fondi strutturali europei". Così la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, a margine delle anticipazioni del Rapporto della Svimez. "Sicuramente in legge di bilancio - evidenzia - prenderemo atto dei suggerimenti di questi dati e prenderemo dei provvedimenti in modo da aiutare le persone che si trovano in estrema difficoltà". Per Lezzi "c'è stata quasi un'intenzionalità nel lasciare il Sud in miseria. C'è stata una trascuratezza rispetto all'utilizzo dei fondi Ue", che ha determinato un "paese spaccato".

Al momento, sottolinea, "ci stiamo muovendo per aiutare le Regioni nella spesa dei fondi europei" ma, avverte, "dal prossimo anno non saranno più tollerati i cosiddetti progetti sponda, perché hanno dato degli alibi ai diversi presidenti di Regione per far sì che le politiche di coesione non fossero investimenti aggiuntivi. E di questo i cittadini stanno pagando il conto". Quanto alla possibilità di inserire in legge di Bilancio interventi ad hoc per il Mezzogiorno, Lezzi risponde: "stiamo studiando".