VENEZIA - Per il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, "l'Europa così com'è non va". "Io - ha spiegato - ho cercato di dare il mio contributo. Se c'è qualcuno che si è opposto al potere burocratico e al potere della Commissione europea, quello sono io. Sono l'unico che ha contestato il presidente della Commissione europea in aula, quello che ha impedito alla Banca centrate europea di sostituirsi al legislatore".

"Per il reddito di cittadinanza non si possono utilizzare i fondi europei. Questo è proibito e lo ha detto in maniera molto chiara la commissaria europea competente al vicepresidente del consiglio Di Maio. Infatti, non lo dicono più", ha poi precisato il presidente del Parlamento europeo.