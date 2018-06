Di Maio, obiettivo reddito cittadinanza prossimo anno

ROMA - "Ho incontrato la commissaria Ue Thyssen, le ho spiegato che 3 milioni italiani non hanno cibo, dobbiamo rimettere in piedi i centri per l'impiego e fare il reddito di cittadinanza. Il pilastro sociale europeo va sviluppato sempre di più. Credo di aver trovato un interlocutore molto valido nella commissaria, l'obiettivo è arrivare il prossimo anno a fare il reddito di cittadinanza". Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in collegamento con Agorà dal Lussemburgo, dove partecipa a una riunione dei ministri del Lavoro Ue.

Sulle coperture per le riforme e sul contributo europeo Di Maio ha detto: "Sono molto cauto sul bilancio dello Stato. Ho chiarito alla commissaria che l'Italia dà 20 miliardi di euro all'Ue e si aspetta un grande sostegno".