Parlamento è istituzione Ue più affidabile per cittadini

STRASBURGO - Il Parlamento consolida la sua posizione come istituzione Ue ritenuta dai cittadini "più affidabile" tra tutte quelle europee. I risultati dell'indagine di Eurobarometro diffusi oggi rivelano che il 50% degli intervistati ha dichiarato di fidarsi dell'Eurocamera. Un risultato che rappresenta un aumento di 5 punti rispetto all'autunno 2017, mentre il livello di sfiducia è diminuito del 3% rispetto allo stesso periodo. Nel corso della legislatura, la fiducia nel Parlamento europeo, secondo i risultati dell'Eurobarometro, è passata dal 34% di maggio 2014 al livello record attuale. L'aumento della fiducia nel Pe in Italia è stato particolarmente significativo (+7 punti) nell'ultimo semestre.

"Il Parlamento è l'istituzione dell'Ue in cui i cittadini hanno più fiducia. L'ultimo Eurobarometro mostra una crescita dal 45% al 50%. Grazie a tutti i miei colleghi. Dobbiamo continuare a dare risposte concrete sulle priorità dei cittadini, a cominciare dall'immigrazione". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che ha anche pubblicato un video in cui afferma che "il sondaggio di Eurobarometro dimostra che il Parlamento europeo sta lavorando bene, nella riduzione della distanza tra istituzioni e cittadini". "Abbiamo dimostrato di saper essere protagonisti anche nella vicenda dell'immigrazione - ha aggiunto Tajani -. Abbiamo proposto una riforma delle regole di Dublino e ci auguriamo che il Consiglio di fine mese accetti le nostre idee e le trasformi nella base di partenza per raggiungere un obiettivo sulla questione più delicata che l'Europa deve affrontare in questi mesi".

Parliament is the EU institution in which citizens have the most confidence. Latest Eurobarometer shows growth from 45% to 50%. Thank you to all my colleagues. We must continue to give concrete answers on the priorities of citizens, starting with immigration. pic.twitter.com/MDJrGz2EJl