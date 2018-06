Difesa: Mogherini propone fondo Ue per la pace di 10,5 mld

STRASBURGO - L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ha proposto un nuovo fondo europeo per la pace di 10,5 miliardi di euro, uno strumento al di fuori del bilancio a lungo termine dell'Ue, che contribuirà a migliorare la capacità dell'Unione europea per prevenire i conflitti, costruire la pace e garantire la sicurezza internazionale.

"Negli ultimi due anni l'Unione europea ha adottato misure in materia di sicurezza e difesa che prima erano impensabili e ora possiamo sostenere la ricerca e la cooperazione per sviluppare capacità di difesa - ha detto Mogherini -. Stiamo adottando misure che faciliteranno il rapido movimento delle forze degli Stati membri in Europa. Inoltre, con il sostegno della Commissione, propongo l'istituzione di un Fondo europeo per la pace che migliorerà il finanziamento delle operazioni militari dell'Ue e migliorerà il nostro sostegno alle azioni dei nostri partner".