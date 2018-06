Migranti: Merkel, Ue risponda in modo unitario o esplode

BERLINO - "Sull'immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare l'Europa". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, a margine di un incontro con Sebastian Kurz. Per la cancelliera è importante contrastare "l'immigrazione illegale e proteggere le frontiere esterne". Intanto da Parigi si è appreso che il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, ha avuto oggi un colloquio con Matteo Salvini, nel quale ha "ricordato al ministro italiano la necessità di un approccio europeo coordinato fra gli Stati membri sul tema dei salvataggi in mare". Collomb, secondo quanto si legge in un comunicato, ha chiesto a Salvini che "si tenga pienamente conto delle esigenze del diritto internazionale".