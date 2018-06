Euro: Dombrovskis, in clima incerto prepararsi a tempesta

BRUXELLES - "In un clima economico incerto, è sempre meglio essere preparati per una tempesta", portando avanti la riforma dell'eurozona. E' il monito lanciato dal vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovksis in un discorso a Madrid, spiegando che "questo vuol dire che dobbiamo rafforzare la stabilità e la prosperità dell'eurozona completando l'Unione bancaria e rafforzando l'Unione economica e monetaria".

Dombrovskis ha quindi assicurato di stare "lavorando con tutte le parti per aiutare a realizzare questa promessa" di fare progressi per il vertice Ue di fine mese. "Il 74% degli europei pensa che avere l'euro sia una cosa positiva per l'Ue", ha sottolineato, e proseguire con la riforma dell'eurozona "garantirà la stabilità futura della nostra moneta di fronte all'aumentare dei rischi globali". Facendo questo, infatti, ha concluso Dombrovskis, "ci possiamo proteggere contro una ripetizione della crisi, rilanciare la convergenza tra i Paesi Ue e assicurare migliori posti di lavoro e standard di vita più alti per gli europei".