Tajani scrive a Conte, cooperiamo per riformare Dublino

BRUXELLES - Anche l'Italia contribuisca a "gettare un ponte" tra le istituzioni Ue per favorire uno "spirito di cooperazione che consenta una riforma pragmatica" del sistema d'asilo: questo l'appello lanciato dal presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani in una lettera inviata al neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte e agli altri leader Ue in vista del vertice di fine mese. "Sarà probabilmente l'ultima possibilità - scrive Tajani - durante questa legislatura" per avviare un negoziato tra Consiglio ed Europarlamento e avere una riforma basata sulla solidarietà.

Nella lettera rivolta ai leader europei, Tajani ricorda che lo scorso novembre l'Europarlamento ha approvato con un'ampia maggioranza - composta da esponenti politici di quasi ogni Stato membro in rappresentanza di 118 partiti nazionali e dei cinque grandi gruppi politici europei - la sua proposta sulla riforma del sistema d'asilo per "rimodellarlo" e "trasformarlo da un sistema disfunzionale in una pietra miliare di una politica di asilo ordinata, pragmatica e solidale". "Abbiamo cercato di trovare un approccio equilibrato e autenticamente europeo per affrontare le carenze della gestione migratoria in Europa - scrive il presidente del Pe - in modo da restituire il controllo sui flussi ai governi e alle autorità europee. Adesso abbiamo una straordinaria opportunità di stabilire un sistema europeo comune di asilo pragmatico basato sulla solidarietà. Purtroppo gli Stati membri in seno al Consiglio non sono stati finora in grado di raggiungere una posizione comune", la condizione indispensabile per l'avvio dei negoziati tra Consiglio e Parlamento.

"La riunione del Consiglio europeo alla fine di giugno - si evidenzia nella lettera - sarà probabilmente l'ultima possibilità durante questo mandato di conseguire un ampio consenso" e sbloccare la situazione. "Questo è il momento di costruire un sistema d'asilo in Europa duraturo e resiliente che funzioni sia in tempi normali che in caso di crisi significativa. Contiamo sul suo supporto per gettare un ponte tra le nostre istituzioni e favorire uno spirito di cooperazione europea. Le posso assicurare - conclude Tajani - che il Parlamento attende con interesse di impegnarsi in modo costruttivo, pragmatico e creativo con gli Stati membri al fine di trovare soluzioni che possano gettare la base di un sistema europeo comune di asilo funzionale".