Ambiente: lunedì proposta Ue su stop a stoviglie monouso

BRUXELLES - Saranno presentate ufficialmente lunedì le nuove misure Ue sulla plastica monouso, che prevedono il divieto all'utilizzo di prodotti quali posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini di cotone per le orecchie e bastoncini per palloncini. La Commissione europea proporrà quattro misure diverse per affrontare il problema dei dieci tipi di rifiuti in plastica che si trovano più comunemente nei mari e sulle spiagge europee. Oltre al divieto per i prodotti per i quali esiste un'alternativa economica disponibile, per altri le nuove regole prevedono obiettivi di riduzione nazionali, requisiti di progettazione ed etichettatura e obblighi di gestione dei rifiuti per i produttori.