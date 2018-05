Assicurazione auto, nuove norme Ue tutelano da insolventi

BRUXELLES - Rafforzare le norme europee sulle assicurazioni di autoveicoli per offrire maggiore tutela alle vittime di incidenti automobilistici e migliorare i diritti degli assicurati. E' l'obiettivo della proposta presentata dalla Commissione Ue che garantirà innanzitutto che le vittime ricevano il risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente. L'aggiornamento normativo prevede inoltre che chi rientra in una determinata classe di merito in un altro Stato membro sia messo sullo stesso piano degli assicurati nazionali e possa eventualmente beneficiare di migliori condizioni assicurative.

"Con queste proposte vogliamo garantire che le vittime di incidenti stradali godano di una migliore protezione in futuro. Inoltre, se un cittadino si trasferisce in un altro Stato membro e sottoscrive una nuova polizza di assicurazione auto, la sua classe di merito sarà parificata a quella dei consumatori nazionali", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovkis.

La proposta di modifica della direttiva sull'assicurazione autoveicoli rende più semplice anche contrastare la circolazione di veicoli non assicurati, facilitando il compito delle autorità competenti, e allinea i livelli minimi di copertura assicurativa in tutta l'Ue.