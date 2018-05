Autostrade: via libera al telepedaggio europeo dopo ok dal Pe

BRUXELLES - Via libera al servizio europeo di telepedaggio. L'ok è arrivato oggi in Commissione trasporti del Parlamento europeo, che ha approvato tra l'altro una serie di misure tra cui la tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture e la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

"Dando il via libera al telepedaggio unico europeo, oggi l'Eurocamera ha spianato la strada ad un servizio in grado di generare enormi benefici facendo risparmiare milioni di euro a cittadini e imprese". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano Salini titolare del dossier. "Si parla di 370 milioni di euro l'anno per chi utilizza le autostrade Ue, mentre le aziende che gestiscono tratti a pagamento potrebbero recuperare ogni anno 150 milioni di euro di pedaggi non versati da utenti di altri Paesi europei", aggiunge Salini.