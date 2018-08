Crollo ponte: D'Amato (M5s), nazionalizzazione è realtà in Ue

BRUXELLES - "La nazionalizzazione di Autostrade per l'Italia non è un'idea da Prima Repubblica, ma una realtà presente in tutta Europa oggi. Chi dice che la nazionalizzazione non si può fare, dovrebbe guardare agli altri modelli europei dove i beni pubblici sono e restano in mano allo Stato. In Germania, Svezia e Regno Unito le autostrade sono pubbliche e gratuite. Solo in Italia ai privati si è data la libertà di comportarsi come lo sceriffo di Nottingham, spolpando i cittadini". Così l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato, in una nota, aggiungendo: "Il crollo del Ponte Morandi ha dimostrato che il concessionario non è in grado di garantire la sicurezza sulla rete autostradale. Bene fa il governo Conte a mostrare il pugno duro".