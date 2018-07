Xylella: De Castro, Commissione vuole salvare ulivi pugliesi

BRUXELLES - ''Il Commissario alla salute e alla sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha reagito ad una nostra dichiarazione sul pericolodella Xylella, sostenendo di voler salvare gli ulivi pugliesi e di essere pronto ad aiutare in ogni modo''. Lo rende noto Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo.

Alla mia affermazione sui social: ''per Beppe Grillo la Xylella non esiste. Venga in Puglia per rendersi contro dei danni che il batterio sta causando, provi a dirlo agli olivicoltori colpiti durante in questi anni'', Andriukaitis ha oggi risposto: ''100% d'accordo con te Paolo e pronto ad aiutare con ogni mezzo. La Commissione vuole salvare gli ulivi pugliesi patrimonio di tutta l'Unione''.