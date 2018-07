Xylella: Fitto-De Castro, 'salviamo ulivi da fake news'

BRUXELLES - "Gli ulivi pugliesi vanno salvati non solo dalla Xylella ma dalle polemiche e dalle fake news che rischiano di aggiungere danni a danni. Se anche il commissario europeo per la sicurezza alimentare, Andriukaitis, e il comitato fitosanitario sono dovuti intervenire per smentire Grillo vuol dire che le sue dichiarazioni farneticanti sono davvero gravi!". E' quanto sottolineano in una nota congiunta gli europarlamentari pugliesi Raffaele Fitto e Paolo De Castro.

"Grillo - si legge ancora nella nota - venga in Puglia a rendersi conto dei danni che il batterio sta causando, magari accompagnato dai suoi parlamentari. A proposito: anche loro come Grillo sono convinti che la Xylella sia una bufala?".