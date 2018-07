Avv. Corte Ue, valido divieto vendita tabacco aromatizzato

BRUXELLES - Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Saugmandsgaard e, "l'ampio divieto di vendita dei prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante è conforme al principio della parità di trattamento", ed è quindi valido. Inoltre ritiene che per quei prodotti che possono ancora essere venduti fino al 2020, secondo le indicazioni della direttiva sul tabacco, "gli imballaggi non debbano menzionare l'aroma in essi contenuto".

L'avvocato generale - le cui indicazioni sono generalmente riprese dalla Corte Ue - si è espresso sul ricorso di un'azienda tedesca di produttori di tabacco aromatico contro la direttiva Ue. I produttori contestavano sia il divieto di immettere sul mercato il loro prodotto, dal momento che la direttiva prevede alcune eccezioni fino al 2020, sia la menzione dell'aroma sugli imballaggi.