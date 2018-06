Fondi Ue: Regioni marittime, più risorse a trasporti territori

BRUXELLES - La proposta della Commissione Ue per ridisegnare lo strumento a supporto delle infrastrutture di trasporti, energia e digitale (Connecting Europe Facility, Cef) "non riuscirà a migliorare l'accessibilià delle regioni". La Conferenza delle regioni periferiche e marittime d'Europa (Crpm), di cui è vicepresidente il governatore toscano Enrico Rossi, boccia il testo presentato nei giorni scorsi dall'esecutivo comunitario che adatta il Cef al bilancio Ue 2021-2027.

La Crpm "è preoccupata" dal fatto che lo strumento avrà a disposizione solo il 2% delle risorse del budget comunitario (escludendo i soldi riservati alla mobilità militare), "nonostante il bisogno di infrastrutture per migliorare l'accessibilità delle regioni periferiche e marittime". Sono considerati aspetti positivi della proposta della Commissione "l'alta priorità data ai trasporti sostenibili e intelligenti, così come l'aumento delle risorse per la rete di trasporto Ten-T", ma "è allarmante che il miglioramento dell'accessibilità dei territori non sia ancora considerato un obiettivo prioritario", scrive la Crpm in una nota.