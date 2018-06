Corrao (M5S), no a nuove concessioni a importazioni olio tunisino

BRUXELLES - "Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere una valutazione d'impatto delle importazioni dalla Tunisia negli anni 2018/2019 sugli equilibri del mercato interno e le quotazioni dell'olio di oliva italiano".

Lo ha annunciato l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao. "Il primo Ministro tunisino ha chiesto di rinnovare di due anni l'import a dazio zero concesso in passato dall'Unione europea. Errare è umano, perseverare è diabolico. In Italia il settore è già in ginocchio, dobbiamo evitare una umiliazione del 'Made in Italy'", ha concluso.