D'Amato (M5S), bene 2,4 mld in più di fondi Ue per l'Italia

STRASBURGO - "Siamo soddisfatti che la Commissione europea abbia inserito fra i criteri per l'assegnazione dei fondi europei anche quello della disoccupazione giovanile. Grazie a questo all'Italia verranno assegnati 2,4 miliardi in più rispetto alla programmazione precedente". Lo afferma in una nota l'europarlamentare pugliese del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato commentando il pacchetto delle proposte di regolamento dei fondi strutturali per la programmazione 2021-2027 presentato dalla Commissione europea.

"Adesso ci aspettiamo fermezza nel mantenere la posizione assunta. Il negoziato sarà lungo e noi vogliamo salvaguardare le prerogative dell'Italia. La Commissione ha ascoltato i cittadini che chiedono più lavoro e più tutele. Nel Sud Italia troppi giovani emigrano o sono disoccupati. Va invertita la rotta", ha concluso D'Amato.