Angelo Ciocca (Lega), no rinnovo quota per olio tunisino

BRUXELLES - "Sembrerebbe che il governo tunisino abbia chiesto il rinnovo del contingente temporaneo a dazio zero per esportare verso l'Europa decine di migliaia di tonnellate di olio di oliva. Se ciò venisse confermato costituirebbe un grave problema al comparto soprattutto per il nostro Paese".

E quanto afferma in una nota l'Europarlamentare Angelo Ciocca (Lega) che sul tema ha chiesto chiarimenti all'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue Federica Mogherini. Nel 2016 l'Ue aveva concesso una quota supplementare da 35.000 tonnellate l'anno per due anni (2016 e 2017) per le importazioni a dazio zero di olio d'oliva dalla Tunisia.