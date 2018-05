Simona Bonafè (Pd) relatrice al Parlamento Ue su riuso acque, vantaggi per Sud

BRUXELLES - L'eurodeputata Simona Bonafé (Pd/S&D) sarà relatrice sul regolamento Ue per il riuso delle acque, presentato nei giorni scorsi dalla Commissione europea.

Lo comunica l'europarlamentare, già rapporteur del dossier economia circolare, che ha aumentato i target europei per il riciclo di rifiuti. "Sarà una sfida avvincente - si legge in una nota - da cui, soprattutto le regioni del Centro e Sud Italia, non potranno che avere vantaggi, mettendo fine a quanto accade ogni estate in molte nostre città lasciate a secco, a partire dalla Capitale".

Secondo stime della Commissione europea, il nuovo regolamento potrebbe portare al riutilizzo di 6,6 miliardi di metri cubi l'anno, principalmente nell'irrigazione agricola, alleggerendo la pressione sui bacini idrici in generale.