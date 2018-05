Governo: Fitto, Cottarelli avrà azione limitata

STRASBURGO - "Cottarelli avrà una funzione limitata nel tempo perché mi sembra abbastanza certo che non otterrà nessun voto di fiducia anche alla luce del pronunciamento della stragrande maggioranza delle forze politiche. Penso che sia un'azione limitata e finalizzata a coprire il tempo necessario per giungere a nuove elezioni". Così all'ANSA il presidente nazionale di Noi con l'Italia ed europarlamentare, Raffaele Fitto oggi a Strasburgo, secondo il quale è "indispensabile e fondamentale una riflessione sulla necessita di un cambio di legge elettorale per evitare che il nostro Paese si ritrovi tra qualche mese nella stessa identica situazione di oggi". Alla domanda se si ricompatterà il centrodestra l'europarlamentare sottolinea: "Questo lo vedremo le dichiarazioni sono un po' equivoche in tal senso, l'auspicio sarebbe quello di tirare su una coalizione su una base di un programma chiaro", in quanto "il tema centrale e fondamentale è il programma".