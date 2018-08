Barnier, fiducioso che negoziati su Brexit avranno risultati

BRUXELLES - "Resto fiducioso che i negoziati possano raggiungere un buon risultato, è possibile rispettare i principi dell'Ue e creare una nuova a ambiziosa partnership": è quanto scrive il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, in un editoriale pubblicato sul sito della Commissione europea in cui fa il punto della situazione. Barnier ricorda che "il rischio più grande causato dalla Brexit è sull'isola d'Irlanda. Dobbiamo assicurarci che non si crei un 'hard border' tra Irlanda e Irlanda del Nord e che l'accordo del Venerdì Santo, che ha portato pace e stabilità, sarà protetto".

Per quanto riguarda il Mercato Unico, "il Regno Unito vuole riprendersi controllo e sovranità delle sue leggi, che rispettiamo, ma non può chiedere all'Ue di perdere controllo dei suoi confini e delle leggi". Barnier conclude poi spiegando che se Londra capirà la posizione dell'Ue, "e se troviamo rapidamente soluzioni alle questioni aperte sul recesso, incluso il backstop per Irlanda e Irlanda del Nord, sono sicuro che potremo costruire una partnership senza precedenti come profondità e ampiezza".