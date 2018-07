Tajani: Visita in Niger per trovare soluzioni a migrazioni

BRUXELLES - "Dopo aver messo pressione sul Paese (il Niger, ndr) per ridurre il numero di migranti, l'Europa, o almeno il Presidente del Parlamento Ue, sta cercando di far sentire una voce più economica per dimostrare che la sfida non è solo quella di fermare la migrazione ma trovare soluzioni durature nel cuore stesso del fenomeno": lo scrive il sito di Le Point Afrique, a proposito della visita in Niger del presidente Antonio Tajani. Tajani, scrive Le Point, aveva spiegato che portando sostegno finanziario e un partenariato solido, l'Ue ha consentito al Niger di far calare del 95% i flussi migratori verso la Libia.

"Se l'approccio adottato con il Niger ottiene risultati convincenti, il Presidente del Parlamento europeo intende estenderlo ad altri Paesi, in attesa della revisione degli accordi di Cotonou", scrive Le Point.

"Andando in visita in Niger con una grande delegazione d'imprese il cui giro d'affari supera di gran lunga il Pil del Paese, il presidente Tajani ha tentato un approccio globale" ed ha sottolineato che "è importante una lotta energica contro la povertà, non solo con investimenti pubblici ma anche privati". Cosa che servirà "a tutti gli attori coinvolti dalla migrazione", e a far prendere coscienza che l'Africa ha bisogno di svilupparsi con i suoi figli se vuole confermare le speranze riposte su di essa all'alba del 21mo secolo".