Tajani, Ue può investire fino a 50 mld in Africa

BRUXELLES - "Abbiamo bisogno di una strategia globale" per l'Africa, "l'Europa ha i mezzi per attuarla" e deve investire "40 miliardi di euro nel budget 2021-2027" ma "può arrivare anche a 50 miliardi". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano francese Le Figaro, rilancia il suo "piano Marshall per l'Africa", per investire nell'economia del continente e contrastare l'esodo dei migranti.

"E' illusorio credere che rallenteremo i movimenti della popolazione bloccando alcuni porti", sottolinea Tajani, che ribadisce come serva "un vero e proprio lavoro di squadra di tutti i Paesi europei" in favore dell'Africa e da soli gli aiuti nazionali non possano "risolvere il problema". Secondo il presidente dell'Europarlamento, il vicepremier Matteo Salvini "deve cambiare la sua alleanza" sui migranti, perché "i paesi del Patto di Visegrad rifiutano qualsiasi solidarietà europea".

La via da seguire, secondo Tajani, è quella intrapresa in Niger, dove l'Ue ha investito "un miliardo di euro tra il 2014 e il 2020, e in collaborazione con le Nazioni Unite", ha "ridotto il numero dai transiti da 300.000 nel 2016 a meno di 10.000".