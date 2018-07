Editoria: Sassoli (Pd), a stampa stesse condizioni web

BRUXELLES - "Proteggere la distribuzione della stampa vuol dire sostenere il pluralismo, la qualità e una maggiore libertà dell'informazione". Lo ha detto David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, aprendo il meeting dell'Associazione Internazionale degli editori e dei distributori (Ipda) a Bruxelles.

"La crisi del settore è fortissima - ha aggiunto Sassoli - e la concorrenza da parte del digitale cresce senza regole. Non possiamo restare indifferenti. Servono misure di tutela ma soprattutto strumenti per consentire una competizione in regime di parità. Ecco perché è venuto il momento di garantire a editori e distributori della stampa le stesse condizioni economiche e giuridiche concesse alle multinazionali del web".