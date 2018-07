Clima: sindaci a Ue, più coraggio su obiettivi 2050

BRUXELLES - I sindaci di Milano, Barcellona, Copenaghen, Stoccolma, Heidelberg e Londra hanno inviato una lettera al commissario Ue al clima Miguel Arias Canete e al vice presidente della Commissione europea Maros Sefcvocic per incoraggiarli a fissare come obiettivi della strategia Ue per il clima 2050 il raggiungimento delle emissioni pari allo zero e l'impegno a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi, come previsto dall'accordo di Parigi.

La lettera arriva alla vigilia di un evento appositamente convocato a Bruxelles il 10 e l'11 luglio, con un migliaio di partecipanti previsti, tra operatori del mondo della'impresa, della ricerca e della società civile. L'evento servirà a preparare la strategia per il clima Ue del 2050, punto di riferimento per l'elaborazione delle politiche del clima per gli anni a venire.