Per studenti Ue tasse universitarie come in Gran Bretagna nel 2019

BRUXELLES - Gli studenti Ue pagheranno ancora le stesse tasse universitarie dei compagni britannici nell'autunno 2019, il momento dell'avvio del primo anno accademico dallo scattare della Brexit. E' l'impegno preso dal segretario all'educazione del governo britannico, Damian Hinds, secondo quanto riferiscono i media britannici. I ragazzi che si iscriveranno l'anno prossimo nelle facoltà in Gran Bretagna beneficeranno ancora di questo trattamento eguale a quello degli studenti locali per il tempo del loro percorso di studi universitari. Al momento non c'è ancora nessun accordo tra Ue e Gran Bretagna sul reciproco trattamento degli studenti post Brexit. Se gli europei dovessero essere considerati studenti di Paesi terzi a tutti gli effetti, i costi d'iscrizione alle università britanniche salirebbero in modo sensibile.