Regioni: Ue rinnova iniziativa per innovazione-competitività

BRUXELLES - Fornire sostegno personalizzato alle regioni, puntando sull'innovazione in quei settori in cui possono essere davvero competitive. Ma anche sviluppare strategie per eliminare le strozzature burocratiche e fornire consulenza per combinare diversi tipi di risorse Ue. É lo scopo dell'iniziativa europea 'Scala d'eccellenza', che la Commissione Ue ha deciso di rinnovare per altri due anni, con un bilancio di tre milioni di euro messi a disposizione dal Parlamento europeo.

Lanciata nel 2014 dalle istituzioni comunitarie, quando la cosiddetta 'specializzazione intelligente' è diventata un requisito nel quadro delle disposizioni della politica di coesione, l'iniziativa 'Scala d'eccellenza' è stata rinnovata ogni anno con diversi programmi di lavoro e priorità. Per il 2018-2019 questa sarà avviata in estate e si concentrerà sulla preparazione del bilancio Ue 2021-2027. Le regioni che vogliono sviluppare, aggiornare e perfezionare le proprie strategie di specializzazione intelligente possono candidarsi a partecipare attraverso l'apposita piattaforma online.