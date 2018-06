Da Parlamento Ue ok a monitoraggio emissioni camion

BRUXELLES - Con 612 voti a favore la plenaria dell'Europarlamento ha dato il via libera al sistema di monitoraggio Ue delle emissioni di gas serra prodotte dai veicoli pesanti come i camion e gli autobus. Le nuove regole "colmano un vuoto legislativo sulle emissioni di Co2 dei veicoli pesanti, che sono responsabili del 40% delle emissioni di gas serra del trasporto stradale", ha dichiarato l'eurodeputato Damiano Zoffoli, relatore del provvedimento. Secondo gli europarlamentari, il sistema di monitoraggio armonizzato a livello Ue è il primo passo per introdurre obiettivi di riduzione delle emissioni per camion e autobus.