Nato: Stoltemberg, in 'aumento' spesa difesa degli alleati

BRUXELLES - Spese della difesa e nuova struttura dell'Alleanza. Sono i temi al centro della ministeriale Nato che si apre domani a Bruxelles. La tendenza sulle spese per la difesa è in "aumento" e gli "alleati hanno ora fermato i tagli alla spesa e hanno iniziato ad aumentarle", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg precisando che la "condivisione degli oneri non riguarda solo i contanti, ma anche le capacità e i contributi" e anche qui, "la tendenza è in aumento".

Tra gli altri temi in discussione il rafforzamento della struttura di comando Nato, con il comando per la "Forza congiunta per l'Atlantico che avrà sede a Norfolk, negli Usa e quello Ulm, in Germania", ha aggiunto Stoltenberg. I due comandi "saranno fondamentali per spostare le nostre truppe attraverso l'Atlantico e in Europa senza indugio, quando necessario" in modo di avere "le forze giuste nel posto giusto al momento giusto", ha sottolineato Stoltenberg precisando che "non si tratta di creare o schierare nuove forze", ma "di aumentare la prontezza delle forze esistenti".