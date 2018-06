Dazi: Ue, via a procedure, tariffe contro Usa da luglio

BRUXELLES - La Commissione Ue ha deciso di fare ufficialmente partire le procedure per l'attivazione delle contromisure, già pronte, in risposta ai dazi Usa su acciaio e alluminio, con l'obiettivo di fare entrare in vigore "da luglio" i dazi Ue sui 'prodotti simbolo' a stelle e strisce come i jeans Levi's o le moto Harley Davidson. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Ue Maros Sefcovic dopo la riunione del Collegio. Ora il prossimo passo tocca agli stati membri per dare il loro ok ai dazi contro gli Usa.

"Come promesso, l'Europa risponde alle misure Usa su acciaio e alluminio e da luglio aumentano i dazi su alcuni prodotti importati dagli Stati Uniti. Non vogliamo guerre commerciali, ma siamo determinati a difendere i lavoratori, l'industria e i consumatori europei". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Oggi la Commissione Ue ha deciso di far ufficialmente partire le procedure per l'attivazione delle contromisure, già pronte, in risposta alle decisioni dell'amministrazione Trump.