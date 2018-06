Clima: Canete, entro dicembre strategia Ue per 2050

BRUXELLES - La preparazione della strategia Ue per il clima 2050, detta di 'decarbonizzazione', "procede a passo spedito" e potrebbe essere "pronta per la conferenza delle parti sul clima di Katowice (Cop24), in Polonia, a dicembre". Questo è l'obiettivo annunciato dal commissario Ue al clima Miguel Arias Canete, aprendo la settimana Ue per l'energia. Il documento, ha ricordato il commissario, "fornirà le basi per il dibattito in Europa sulle opzioni per una strategia a lungo termine e il mio obiettivo è di averlo pronto per la Cop24" in modo da "dare all'Ue un ruolo guida nella discussione a Katowice", appuntamento fondamentale per l'applicazione del Trattato di Parigi sul clima. Il documento è stato richiesto sia dal vertice Ue di marzo sia dall'Europarlamento. La Commissione, ha continuato Canete, "lancerà una consultazione pubblica nelle prossime settimane, che durerà fino a ottobre" per avere suggerimenti "da parti interessate, accademici e società civile", in un percorso che prevede anche una grande conferenza il 10 e 11 luglio a Bruxelles.