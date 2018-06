Tajani vede Orban, temi vertice Ue al centro colloquio

BRUXELLES - I temi e le priorità all'ordine del giorno del prossimo vertice Ue che si terrà a fine mese a Bruxelles sono stati gli argomenti al centro dell'incontro svoltosi ieri a Budapest tra il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani e il primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo ha reso noto con un tweet lo stesso Tajani.

Con Orban Tajani ha parlato anche della posizione del Parlamento Ue sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, dello stato di diritto nell'Ue e di sport. Tajani ha ricordato il contributo dato dalle attività sportive non solo al supermento delle barriere sociali, culturali e linguistiche ma anche allo sviluppo economico. Per questo, secondo il presidente del Parlamento Ue, è opportuno che nel prossimo bilancio l'Ue sostenga maggiormente iniziative che hanno già dato risultati concreti come il programma Erasmus+.