I Paesi del Nord Europa frenano sulla web tax

BRUXELLES - Stop alla web tax dai Paesi del Nord Europa. I ministri delle finanze di Danimarca, Svezia e Finlandia hanno inviato una lettera ai loro colleghi europei per chiedere di ripensare all'idea di mettere in piedi una web tax per la sola Europa. Per i ministri, il modo in cui è disegnata la tassa "devia dai principi internazionali". E crea un rischio: "è improbabile che i Paesi terzi accetterebbero quieti azioni isolate della Ue in quest'area senza introdurre misure corrispondenti per tassare le aziende Ue". Quindi i ministri ritengono che "non c'è motivo per deviare dai principi internazionali" in materia di fisco. Il che significa riportare il dibattito sulla web tax soltanto in sede Ocse.