Dazi: Juncker incontrerà Trump a G7 in Canada

BRUXELLES - Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker incontrerà il presidente Usa Donald Trump a margine del G7 in Canada la prossima settimana per parlare in particolare della questione dazi. Lo ha annunciato una portavoce dell'esecutivo comunitario. Non è invece previsto al momento nessun incontro di alto livello politico tra la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem e le sue controparti Usa.