Tajani, omaggio a Nicole Fontaine, un minuto silenzio al Parlamento Ue

STRASBURGO - "Il miglior tributo che possiamo pagare a Nicole Fontaine è perpetuare il suo impegno, perché la sua azione si fonde con l'interesse generale europeo". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aprendo i lavori della plenaria a Strasburgo e dedicando un minuto di silenzio alla figura della ex ministra ed ex presidente del Parlamento europeo morta qualche giorno fa. "Voglio anche rendere omaggio all'azione pedagogica di Nicole Fontaine, che si esprime con le sue numerose opere e con la sua presenza regolare e intensa sul campo, il più vicino possibile ai cittadini - ha aggiunto Tajani -. Siamo l'unica regione al mondo in cui la pena di morte non è più applicata. È a noi che il mondo si rivolge quando i giornalisti sono imprigionati, quando le donne subiscono violenze ed i loro diritti vengono violati, quando gli avversari politici sono minacciati o privati della loro libertà".

Abbiamo "l'obbligo - ha aggiunto - di rimanere un punto di riferimento, un faro per i diritti fondamentali" e "abbiamo la responsabilità di esercitare con ancora più forza e coraggio il nostro ruolo di modello di valori, che è la ragione principale del nostro vivere insieme". Tajani ha poi concluso con un "grazie per tutto ciò che hai fatto per noi e per coloro che verranno dopo di noi. Non ti dimenticheremo".